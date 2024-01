Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG – Zondag 4 februari openen podia, musea, galerieën en ateliers in Doesburg weer hun deuren voor de Culturele Zondag. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn belangstellenden welkom.

Een van de vijf musea die Doesburg rijk is, is het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Dat heeft recent een ruimer jasje gekregen. Via de nieuwe ingang maakt de bezoeker eerst kennis met de geschiedenis van het speelgoed. De winkel van 1900 etaleert oud speelgoed en het nieuwere is te zien in een nagebouwd dorpje. In het tweede deel van het museum staat het openbaar vervoer centraal.

Nog tot 31 maart zijn de persoonlijke en verfijnde pentekeningen van rasechte Doesburger Mart Branda te zien in museum De Roode Tooren.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ´Koninkrijk van Kleuren´. De andere tentoonstelling ´Mucha en tijdgenoten` is te zien in de twee monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

Bij Podium Doesburg zijn er twee klassieke concerten, die worden verzorgd door het Duo Delta Scuti. Dit duo bestaat uit pianist Mateo Viscarra Wilde en cellist Gemma Smit. De concerten duren circa 45 minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Kunstkamer Lindewal toont een selectie foto’s die de Haarlemse fotograaf Stijn Nieuwendijk maakte tijdens zijn reizen door Europa en het Midden-Oosten. Spectaculaire berggezichten in de Dolomieten en de Julische Alpen, subtiele lijnen in Madaba, Berlijn en Gran Paradiso maken van deze fototentoonstelling een visueel feest.

In Galerie Aan het Putpad is naast de bestaande collectie nieuw werk te zien van Anne van der Meiden. De afgelopen maanden heeft zij met houtskool tien intrigerende portretten gemaakt, alle op groot formaat.

Bij atalier De Timmi zijn vanaf zondag kleine kunstwerken te zien van Miriam van der Linden, papierkunstenaar uit Dieren. Elke kaart, veelal op handgeschept papier, is uniek. Miriam gebruikt de natuur als basis om haar verrassende schoonheid tot uitdrukking te brengen. Er zijn ook vier wat grotere wandobjecten te zien.

In een doorlopende verkoopexpeditie toont Gerda Drenth in Keramiek Aterlier Phoenix fantasievolle, vaak sprookjesachtige beelden. Gemaakt van aardewerk, maar ook van fragiel porselein.

Alle deelnemende adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 4 februari gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl

Werk van Stijn Nieuwendijk