Concert Kleinkoor Vocare

RHEDEN – Kleinkoor Vocare brengt zondag 28 januari het programma ‘The Road Home’ in de Dorpskerk in Rheden. Hierin wordt een muzikale wereldreis gemaakt, naar Oost-Europa, naar het verre westen, naar het ongerepte noorden en het zonnige zuiden. De tocht eindigt door middel van wisselende klanken en harmonieën in Rheden.

Kleinkoor Vocare is een gemengd koor van twintig ervaren zangers uit Arnhem en omgeving, dat graag a capella zingt. Dirigent is Henk Gunneman.

Het concert begint om 15.30 uur. De entree is gratis, achteraf is er een collecte.

vocare.nl