Collecte van de Hersenstichting

REGIO – Van 29 januari tot en met 3 februari collecteert de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. Vele enthousiaste en vrijwillige collectanten gaan in Brummen en Leuvenheim langs de deuren om geld in te zamelen voor meer onderzoek en betere behandelingen voor mensen met een hersenaandoening. Mensen die de collectant hebben gemist kunnen via hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting een donatie doen. Mensen die willen helpen met collecteren kunnen zich melden bij Ria Plant via 0575-564250 of via riaplanthersenstichting@gmail.com.