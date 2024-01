Clubkampioenschappen bij Unitas Doesburg

DOESBURG – Op zondag 14 januari hebben weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van gymnastiekvereniging Unitas plaatsgevonden in de Beumerskamp in Doesburg. Dit keer wat vroeger in het seizoen vanwege de voorbereidingen voor de grote show later dit jaar.

Het was een leuke en gezellige, maar voor sommige ook spannende dag. In de eerste ronde was het de beurt aan de recreanten turnsters. Voor een aantal was dit de eerste echte wedstrijd. Van mooie handstanden op de airtrack tot aan sierlijke zwaaien op de brug, het zag er allemaal erg goed uit. Aan het einde van de wedstrijd kreeg iedereen een groot applaus van het publiek en is elke turnster met een medaille naar huis gegaan. Eén van de recreantenturnsters heeft zo’n goede wedstrijd geturnd dat zij zich voor een jaar lang clubkampioen mag noemen.

In de tweede ronde was het de beurt aan de jongtalenten en de selectieturnsters. Ook voor een aantal meiden van de jongtalenten en ook voor twee selectieturnsters hun eerste wedstrijd. Onder aanmoediging van het publiek heeft iedereen hun mooiste kunsten en oefeningen kunnen laten zien. Ook dat werd beloond met een mooie medaille voor iedereen. Twee dames hebben het hier zo goed gedaan, dat zij zich ook clubkampioen mogen noemen.