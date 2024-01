Clinic bowls in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Iedereen van 55 jaar en ouder is op donderdag 11 januari van 13.30 tot 15.30 uur welkom in de Hessenhal in Hoog-Keppel om kennis te maken met de sport bowls. Een ervaren Nederlandse bowlsspeler verzorgt een clinic en laat zien dat bowls ‘veel meer is dan alleen een balletje gooien’. De sport kan tot op late leeftijd worden beoefend. De clinic wordt georganiseerd door de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond (NIOBB), die hiermee een bijdrage wil leveren aan het creëren van een gezonde levensstijl en vitale samenleving. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via info@hessenhal.nl of 06-24534067. Meer informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van de NIOBB, meneer Lenselink, via j.lenselink6@upcmail.nl of 06-57345490.