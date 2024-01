Chinees concert in Oude Jan

VELP – In de Oude Jan in Velp klinken op zondag 14 februari Chinese klanken. Pianist Byron Yue en mezzosopraan Dina Hao brengen een programma van zelf gecomponeerde liederen. Ze worden in het Chinees gezongen, verrijkt met westerse invloeden uit de Duitse late romantiek. Daarnaast brengt het duo werken van de hedendaagse Nederlandse componist Chris Fictoor ten gehore. Na het concert staat de koffie klaar, maar kan het publiek ook genieten van Chinese hapjes. De avond staat in het teken van verbinding tussen twee culturen. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de link op christiansanders.nl.