Cadeau van Rhederhof voor zestig jaar Kerst met RFC

RHEDEN – Het Rhedens Fanfare Corps speelt al zestig jaar op Eerste Kerstdag voor de bewoners, werknemers en vrijwilligers van verzorgingshuis Rhederhof. Voor dit bijzondere jubileum kreeg de fanfare een muziekstuk cadeau.

Rhederhof bestaat zestig jaar en daarmee is ook deze traditie zestig jaar oud. Ook dit jaar op de ochtend van Eerste Kerstdag speelde het Rhedens Fanfare Corps kerstliederen in het verzorgingshuis. Zoals al vele jaren traden Rieky en Hans Söser op hals gastvrouw en gastheer.

Na een mooi optreden sprak Rinske Elzinga van Rhederhof de muzikanten toe. Ze sprak haar waardering uit voor de inzet van de fanfare op al die kerstmorgens. Als dank overhandigde mevrouw Böhmer, bewoner van Rhederhof, een cadeau aan RFC. Erelid Hans van Wijk, die zelf al voor de 58e keer meespeelde, mocht de mars ‘In Harmonie Vereint’ in ontvangst nemen.

Ook wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden sprak mooie woorden en roemde de grote en belangrijke inzet van het RFC bij dorpsevenementen. Voor alle muzikanten was er een leuke attentie, waarna de bijeenkomst werd afgesloten met koffie en kerststol.

Foto: Theo Jansen