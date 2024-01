Cabaretduo in Spankeren

SPANKEREN – Cabaretduo Silvester Zwaneveld en Berit Companjen treedt zaterdag 27 januari op in de Dorpskerk in Spankeren. In het programma ‘Hij Zei, Zij Zei’ gaat het tweetal een pittig en hilarisch gesprek aan over de verschillen tussen hem en haar. In deze strijd der seksen zoeken ze ook naar begrip en verbinding. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te bestellen via rhederart.nl.