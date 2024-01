Buurtschap van Dieren wil woningen in plaats van sporthal

DIEREN – De Buurtschap van Dieren zou graag woningbouw zien in het centrum van het dorp. In sporthal Theothorne zouden volgens de bestuursleden van de buurtschap veertig appartementen kunnen worden gerealiseerd.

Buurtschap van Dieren vindt dat de omgeving van de sporthal ‘een onprettige en niet aantrekkelijke indruk’ maakt. “De aanwezige sporthal heeft een bunkerachtige aanzicht en is al meer dan 50 jaar een sta-in-de-weg, een blok aan het been van het Callunawinkelcentrum”, meent de Buurtschap.

De sporthal hoort volgens de Buurtschap bij de andere sportaccommodaties in Dieren-Noord, op deze locatie zien de bestuursleden mogelijkheden om een complex te realiseren met 40 appartementen en een parkeergarage voor 85 overdekte parkeerplaatsen. Dominic Dirkse van het Dierense architectenbureau Dominic Dirkse Design heeft daarvoor een schets gemaakt, waarbij de ‘grote lelijke parkeerkuil’ wordt opgehoogd. De woningen zouden goed op hun plek zijn in de buurt van de aanwezige bibliotheek, multifunctioneel centrum De Oase, schouwburg Theothorne en het winkelcentrum.

De Buurtschap zegt nog meer kansen voor woningbouw te zien in het centrum. “Een drietal meer van dergelijke centraal wonen projecten is in het centrum te creëren en voor circa 80 procent op grond en onroerend goed in eigendom van de gemeente Rheden.”

Uiteindelijk is het natuurlijk niet aan de Buurtschap, maar aan de eigenaar van sporthal Theothorne en de omliggende grond om te beslissen of er een andere invulling wordt gegeven aan het terrein. Ook de gemeente Rheden moet hier, door middel van bestemmingsplanwijzigingen en diverse vergunningen, medewerking aan verlenen.

Een impressie van hoe de sporthal eruit zou kunnen zien van de hand van Dominic Dirkse Design