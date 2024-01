Business & Shopping: Zwarte Markt in Hengelo viert tienjarig jubileum

HENGELO – Het is een sterk concept: ondernemers die hun waren uitverkopen in één ruimte. Met dit idee startten Elise Wiendels van Schoenmode Hermans, Remko Offringa van Hema, Inge Slotboom van Slotboom Tweewielers en Germaine Goossens van Goossens Atomica in 2013 een Zwarte Markt in een sporthal in Veldhoek. Na vier edities verhuisde het evenement naar de hal van Aardappelhandel Wullink in Hengelo, waar begin februari de tiende editie wordt gehouden.

De eerste Zwarte Markt bood de vier ondernemers gelegenheid om hun overtollige voorraad voor een aantrekkelijke korting van de hand te doen. Door het samen te doen, kwam een andere dynamiek naar voren, wat heel goed werkt. Ook deze tiende editie is de organisatie met vol vertrouwen tegemoet gegaan. Zij kan ook dit jaar weer rekenen op een vaste kern van kraamhouders en er meldden zich weer nieuwe ondernemers aan met verschillende producten. “De variatie wordt ook steeds belangrijker”, vindt Germaine. “In de beginjaren was er vrij veel kleding, nu kunnen we dames én heren meer bieden. Het is meer voor het hele gezin geworden.” “We zitten alweer vol, alle kramen zijn verhuurd”, zegt Remko Offringa enthousiast. “We zijn er trots op dat we dit elke keer weer redden”, vult Elise Wiendels aan.

Nieuw zijn onder andere een brownie-kraam, fotograaf en een jammaker. Verder wordt kindertrekkerkleding, outdoorkleding en schoenen aangeboden, fleece dierenartikelen en open haardhout. De lokale bierbrouwer komt opnieuw. Dit jaar is ook de kraam van een goed doel aanwezig. “Team BoWa haalt nog steeds geld op voor de KWF. Zij verkopen tulpen van Wesselink.”

Naast het winkelen is de Zwarte Markt een ontmoetingsplek. “Gezelligheid en ontmoeten staat voorop.” Aan de inwendige mens is ook gedacht. Jeugdclub Varssel zorgt voor de koffie en er zijn kramen voor friet, oliebollen en warme worst.

De organisatie blikt terug op tien jaar Zwarte Markt. Dieptepunt was toch wel het niet mogen organiseren tijdens de coronajaren. “Hoogtepunt was toen TV Gelderland kwam om een reportage te maken”, vindt Elise. Germaine vindt de samenwerking bijzonder. “Samen elk jaar iets organiseren. Dit werkt gewoon, het is leuk en gezellig en je kunt van elkaar op aan.”

De Zwarte Markt is op zaterdag 3 en zondag 4 februari bij Wullink aan de Banninkstraat 45 in Hengelo. Beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 1,50 euro, vanaf 12 jaar.

Vanwege het jubileum is er een deel-en-win-actie, meer hierover is te vinden op Facebook.

Tekst/foto: Liesbeth Spaansen

Remko Offringa, Germaine Goossens, Inge Slotboom en Elise Wiendels vieren het tienjarig jubileum van de Zwarte Markt