Business & Shopping: Open dag bij groene opleidingen Yuverta mbo Velp

VELP – Yuverta mbo Velp biedt opleidingen gericht op ‘buitenberoepen’. Werken in een bos, advies uitbrengen over een natuurgebied, bezoekers meenemen in een nationaal park, het zijn allemaal richtingen die de studenten op kunnen.

Yuverta mbo Velp biedt onder andere de mbo-opleidingen Bos- en natuurbeheer, Eco en wildlife, Watermanagement, Boomverzorging, Toegepaste biologie en Buitensport. Opleidingen écht gericht op de natuur dus. “We horen vaak de droom om boswachter te worden”, vertelt Maurice Koster, opleidingsmanager in Velp. “Dit kan met de opleiding Bos- en natuurbeheer. Je leert op de opleiding heel veel over de natuur, met vakken als soortenkennis, landschapskunde en bodemkunde. Onze school staat op een groot landgoed, wat maakt dat je de praktijk direct op het terrein van school ervaart. Daarnaast leer je hoe je een natuurgebied kunt beheren en krijg je communicatievakken om bezoekers van het bos goed te woord te kunnen staan. Het is een combinatie van werken in de natuur – compleet met lessen in bosmaaien en een motorkettingzaagcertificaat – en het sociale aspect.”

Studenten die een steentje willen bijdragen aan een duurzame wereld, kunnen terecht bij de opleiding Watermanagement. Zij leren onder andere hoe steden niet blank komen te staan door piekbuien, wat er gedaan kan worden aan instabiele dijken door periodes van extreme droogte en welke maatregelen er genomen kunnen worden om te zorgen dat rivieren niet overstromen.

Bij Toegepaste Biologie leren studenten eigenlijk over alles wat leeft en groeit. Ze leren bijvoorbeeld om praktisch veldonderzoek uit te voeren, doen buiten metingen of nemen monsters die later worden onderzocht in het laboratorium. Toegepaste Biologie en Eco en Wildlifde geven een brede basis voor een afwisselende baan of vervolgstudie. Eco en Wildlife is een internationaal georiënteerde mbo-opleiding voor de natuurliefhebber die van avontuur houdt.

Bij de opleiding Buitensport zijn studenten vooral actief bezig in die natuur, bijvoorbeeld in de organisatie van buitenactiviteiten, waarbij het beleven van natuurgebieden voorop staat.

Open Dag

Yuverta mbo Velp houdt zaterdag 27 januari open dag. Hier kunnen scholieren en studenten kennismaken met de verschillende opleidingen. De open dag is te bezoeken tussen 10.00 en 14.00 uur. Aanmelden kan via yuverta.nl/mbovelp.