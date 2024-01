Business & Shopping: Gratis tuinschets bij Weulen Kranenbarg Vorden

VORDEN – Mensen die hulp nodig hebben met het veranderen of aanleggen van hun tuin, kunnen zaterdagen 3 en 17 februari terecht bij Weulen Kranenbarg in Vorden. Samen met een hovenier of tuinarchitect wordt in ongeveer drie kwartier een ruwe schets gemaakt. Advies van mensen met vakkennis maakt van een idee een ontwerp. Er wordt gesproken over de indeling, materiaal- en kleurgebruik. Ook in de verschillende thematuinen kan volop inspiratie worden opgedaan.

Marianne Weulen Kranenbarg vertelt: “We doen deze actie al een paar jaar en we zitten iedere keer helemaal vol. Het is laagdrempelig en dat werkt prima. Plaatjes kijken op internet kan heel leuk zijn, maar als je met een professional over een tuin praat, wordt het beeld toch een stuk concreter. Mensen hebben er dan gelijk meer gevoel bij, ook al omdat je eventueel te gebruiken materialen zoals tegels, schuttingen, verlichting en tuinmeubels bij de hand hebt. Ander voordeel is dat, indien het klikt met de hovenier of de architect, je gelijk iemand hebt waarmee je verder kan. Creëer je droomtuin en maak gebruik van deze bijzondere service.”

Het aantal plaatsen is beperkt en tijdig aanmelden wordt aangeraden. Dit kan via weulenkranenbarg.nl, info@weulenkranenbarg.nl of 0575-551217. Bezoekers nemen foto’s en de afmeting van hun tuin mee. Weulen Kranenbarg is al jaren een begrip in de regio op het gebied van tuininrichting en heeft alles in huis om van elke tuin een heerlijke leefruimte te maken.