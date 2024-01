Burgemeester Weststeijn spreekt over verbinding

ROZENDAAL – Burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari de inwoners van de gemeente toe. In haar speech ging ze vooral in op het thema ‘verbinding’.

Ze schetste de situatie in Nederland, waar mensen meer en harder hun stem laten horen. “Een niet te ontkennen deel van de Nederlanders voelt zich niet gehoord. Door onze regering, door politieke partijen, soms ook door hun gemeentebestuur. Een deel van de Nederlanders wantrouwt de overheid, de politiek, de gemeente, de burgemeester, de ambtenaren”, sprak de burgemeester. “De boosheid met alle onderliggende verwijten leidt tot verbroken verbindingen. Tot mensen die letterlijk afhaken en zich afkeren van onze democratie.”

Weststeijn maakt zich zorgen over de polariserende discussies die steeds vaker voorkomen. “Sinds het conflict in het Midden-Oosten weer oplaait, zien we meer uitingen van antisemitisme. En evengoed komen uit de moslimgemeenschap signalen dat de intolerantie toeneemt. Islamofobe uitingen tieren welig, niet alleen op social media. Daar ben ik bezorgd over, en die zorgen zijn sinds de verkiezingen afgelopen november niet kleiner geworden. Conflicten tussen mensen met verschillende politieke opvattingen lijken steeds groter te worden.”

Aan de andere kant wist Weststeijn te vertellen dat de meeste Nederlanders nog wel altijd het gevoel hebben erbij te horen. “De meeste Nederlanders hebben voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en er voor anderen te zijn. Werk, onderwijs volgen, vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden: de meeste Nederlanders kunnen, willen en doen dat ook. Dat geldt zeker voor u, als inwoners van Rozendaal”, zei ze.Ze noemde de hoge opkomst bij de verkiezingen en de vele vrijwilligers en het kleine aantal personen met een uitkering en het kleine percentage voortijdige schoolverlaters. “Wij zijn met elkaar in verbinding (…) Het is een kenmerk van onze kleine gemeente.”

En hoewel uit onderzoek is gebleken dat de afstand tussen verschillende opvattingen nauwelijks is gegroeid, blijft het voor Weststeijn persoonlijk een opbracht om de polen te verbinden. Luisteren is daarbij een kernwoord. “Luisteren leidt tot elkaar horen en ‘bij elkaar horen’ – saamhorigheid”, sprak de burgemeester. “In verbinding komen, dat is wat wij als gemeentebestuur van Rozendaal nastreven.”

Burgemeester Weststeijn besloot haar toespraak met een oproep aan de inwoners van de gemeente. “Wij in Rozendaal zouden, vanuit onze gunstige uitgangspositie, vanuit de kracht van klein, als geen ander in staat moeten zijn om verbinding te maken en te houden. Om te blijven luisteren. Om samen onze visie op te toekomst te ontwikkelen. We kunnen het ons veroorloven om genuanceerd te blijven, om een snel oordeel even uit te stellen. Om na te denken en mild te blijven. We kunnen ervoor kiezen om niet te vervallen in lawaai. We kunnen ervoor kiezen om in gesprek te blijven over onze koers voor ons Rozendaal. Dat gun ik u en ons allen, alle 366 dagen van 2024 lang.”