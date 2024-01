Burgemeester van Hedel kondigt vertrek aan

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zijn vertrek aangekondigd. Na 10 jaar burgemeester te zijn geweest van de gemeente Brummen besloot hij zijn laatste termijn niet af te maken en te stoppen op het hoogtepunt “Het voelt als een verkeerd besluit, maar wel als een wijs besluit”, sprak hij.

Een jaar geleden gaf van Hedel aan de de Commissaris van de Koning aan om bij tien jaar zijn ambtsketen neer te willen leggen. ” Ik heb hem met trots en toewijding gedragen. Je moet afscheid nemen op het hoogtepunt.” Van Hedel noemde het zijn van burgemeester in Brummen het mooiste wat hem was overkomen. “Het voelt alsof de eretitel van Brummenees mij gegeven is geweest.”

De keuze van van Hedel ligt in lijn met de eerdere keuzes en stappen die hij in zijn carrière maakte.

“Over het algemeen ben ik tijdens mijn loopbaan na 10 jaar een andere weg ingeslagen en heb ik ruimte geboden voor nieuw elan. Tien jaar bij de politie, tien jaar wethouder en nu tien jaar burgemeester. Burgemeester voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen, politie en brandweer, raad, college en ambtelijke organisatie. Het paradijs in Nederland, de gemeente Brummen. Zoals Nederland bedoeld is. Die weg sla ik ook nu in.” Van Hedel refereerde in zijn speech aan Mark Rutte die na dertien jaar premier te zijn geweest tot de conclusie kwam dat dit wellicht net iets te lang was geweest.

“Wanneer ik deze periode van benoeming uitdien, ben ik hier met veel plezier dertien jaar burgemeester geweest maar dat zou wellicht tot eenzelfde inzicht kunnen gaan leiden. Bij u of mij. Dat wil ik voorkomen. Dertien jaar burgemeester in de gemeente Brummen zou het eindstation van mijn loopbaan betekenen.” Van Hedel heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht op het eind van de 29e februari aanstaande de burgervader een eervol ontslag te verlenen.