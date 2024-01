VELP – Op sportpark De Pinkenberg in Velp wordt in januari weer het Bumé Zilveren Bal Toernooi gespeeld. Deelnemers zijn voetbalverenigingen GVA, De Paasberg, ESA en VVO. Het toernooi start op donderdag 11 januari met om 20.00 uur de wedstrijd ESA-GVA op het bovenveld en om 20.30 uur de wedstrijd VVO-De Paasberg op het hoofdveld. De verliezersronde is vervolgens op zondag 14 januari om 12.30 uur op het bovenveld en de finale om 13.00 uur op het hoofdveld. Daarnaast is er deze zondag om 12.00 uur een demonstratie walking footbal door VVO op het hoofdveld. De prijsuitreiking is om 15.30 uur in het Nol Maatkampclubhuis.