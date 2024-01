Brummen telt 175 inwoners meer

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen telde per 1 januari 175 inwoners meer dan vorig jaar op deze datum. Op 1 januari dit jaar woonden er 21.179 mensen in de gemeente.

De toename van het aantal inwoners heeft onder andere te maken met de geboorte van kinderen. Er zijn 145 jonge inwoners bijgekomen. De meeste kinderen zijn trouwens in een andere gemeente geboren, veelal in een ziekenhuis. Achttien kinderen zijn daadwerkelijk in de gemeente Brummen ter wereld gekomen, waarvan er zeventien ook in de gemeente wonen.

In 2023 stierven 259 inwoners van de gemeente Brummen. Het merendeel hiervan, 174 personen, overleed in de eigen gemeente en 85 mensen in een andere gemeente. Er hebben zich 1106 mensen gevestigd in de gemeente Brummen en er zijn er 864 vertrokken.

Het gaat overigens om een voorlopig vastgesteld bevolkingscijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in de loop van dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld. Als je bovenstaande aantallen bekijkt, kom je namelijk uit op 145 personen meer dan vorig jaar. Deze afwijking kan te maken hebben met het feit dat iemand bijvoorbeeld twee keer gevestigd kan zijn binnen een jaar en één keer vertrokken, of andersom.

Een uitgebreid overzicht van actuele inwoneraantallen per deel van de gemeente staat op brummen.nl.