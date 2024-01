Bronzen sculpturen in het Kunstlab

DOESBURG – Tot dinsdag 30 januari is het werk van bronsgieter Jeroen Sistermans te zien in de Opkamer van het Kunstlab in Doesburg. Jeroen put de inspiratie voor zijn beelden vooral uit de natuur. Al sinds zijn 21e werkt hij als bronsgieter, eerst bij een bedrijf en later in een eigen gieterij. Maar nu rijdt hij met een eigen, mobiele gieterij naar zijn klanten. Kenmerkend voor zijn werk zijn de gepolijste delen ervan. Iets dat hij niet eerder en elders zag. Na exposities in de hele regio, zoals op het stadhuis van Arnhem en in Radio Kootwijk, hoopt hij nu met jongeren in een ROC en bij 0313 in Doesburg, maskers te gaan maken èn te gieten. De expositie in de Opkamer is te bekijken tot en met 30 januari op woensdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

mens-en-vormgeving.nl