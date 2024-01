Bronckhorster kampioenen in het zonnetje

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst maakt er ieder jaar werk van om de kampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari werd iedereen gehuldigd die een eerste, tweede of derde plaats behaalde op een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap. Wethouder Evert Blaauw zette maar liefst 75 sporters in het zonnetje. Onder hen Iris Jaspers uit Drempt. Zij werd eerste op het NK Artistic Aerial Hoop voor junioren en derde op het WK. Ook Ben Minkhorst uit Hummelo werd gehuldigd. Hij werd eerste op het NK Veldrijden in de categorie 50+. Wethouder Blaauw is enorm trots dat zoveel Bronckhorster inwoners op hoog niveau presteren. “Zo wordt weer bevestigd dat Bronckhorst een echte sportgemeente is!”, sprak hij.