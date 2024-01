Brandtoren op Rozendaalse Veld wordt gemeentelijk monument

ROZENDAAL – Rozendaal heeft besloten om de brandtoren op het Rozendaalse Veld aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeente wil met de monumentenstatus de cultuurhistorische waarde van de brandtoren erkennen en toezien op het beschermen ervan.

De brandtoren is een markant en historisch bouwwerk, dat sinds 1949 op het heidegebied staat. De toren werd tot 1978 gebruikt door de brandweer voor het ontdekken en bestrijden van bos- en heidebranden. In 1989 dreigde de toren gesloopt te worden, maar is in 1992 gerestaureerd door de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld, die zich inzet voor het behoud en de promotie van de toren. De brandtoren is zo behouden als een markant en geliefd rustpunt voor wandelaars en fietsers.

De toren is volgens de gemeente Rozendaal een symbool van de verbondenheid met de gemeente Rheden en de Geërfden van Velp. Volgens het Gelders Genootschap heeft de toren bijzondere architectuurhistorische waarde. “Het is een zeer zeldzame en goed en gaaf gebleven voorbeeld van een brandtoren uit 1949, uitgevoerd in een stalen constructie die kenmerkend is voor het midden van de 20e eeuw. Bijzonder is ook de hoogte van deze brandtoren (130 meter, red.). De meeste brandtorens waren tussen de 10 en 16 meter.” Doordat de brandtoren beeldbepalend is en als oriëntatiepunt dient, is hij ook van stedenbouwkundige waarde. Tot slot is de toren volgens het Gelders Genootschap van algemeen historische waarde omdat het de geschiedenis van bosbrandpreventie voor Nederland in het algemeen en Rozendaal in het bijzonder in de 20e eeuw laat zien.”

De Geërfden van Velp is een oude marke-organisatie die het Rozendaalse Veld in 1921 onder voorwaarden heeft overgedragen aan de gemeente Rheden. De gemeente Rheden is nog steeds de eigenaar van het gebied, maar de gemeente Rozendaal is het bevoegd gezag, omdat het Rozendaalse Veld binnen de grenzen van Rozendaal ligt. De commissie van beheer van de Geërfden van Velp bemenst sinds kort het bestuur van de Stichting Behoud Brandtoren.

De gemeente Rozendaal kent ruim vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten, waaronder het bekende Kasteel Rosendael. De gemeente Rozendaal zet zich in voor het duurzaam behoud van het erfgoed in de gemeente en stimuleert de betrokkenheid van de inwoners en de bezoekers bij het erfgoed.