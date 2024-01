Brand New Bag speelt in Ellecom

ELLECOM – Het nieuwe muzikale jaar wordt zondag 14 januari officieel geopend door soulformatie Brand New Bag tijdens het Sunday Live Café in de Peerdestal in Ellecom. De twaalfkoppige band neemt bezoekers mee op een muzikale reis, door middel van oorspronkelijke oude soulhits uit de jaren 60 tot en met hedendaagse funky en soulvolle hits. De zaal gaat open om 15.00 uur en de entree is gratis.