LOENEN -Bij een camping aan de Reuweg in Loenen is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur een gaslekkage ontstaan. Daardoor was de hele camping zonder gas en werden bewoners geëvacueerd. Tijdens de evacuatie werd er rond 2.20 uur een brand gemeld van een chalet. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de schade is groot.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink