Brand bij zorgcentrum in Doesburg

DOESBURG – Bij Stichting Philadelphia Zorg aan de Leigraafseweg in Doesburg heeft dinsdag aan het begin van de avond een brand gewoed.Even voor 18.30 uur kwam de melding van de brand binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer met spoed werd opgeroepen. Ter plekke heeft een brand gewoed in de wasruimte van het zorgcentrum. Volgens een medewerker is de brand ontstaan door was die uit de droger is gehaald en in de mand was blijven zitten en is gaan broeien en smeulen.Hoeveel schade er is ontstaan door de brand en de bluswerkzaamheden is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel/ Persbureau Heitink