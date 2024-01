Boswandeling van IVN bij Dieren

DIEREN – IVN Oost-Veluwezoom houdt op maandag 5 februari een excursie met gids in de bossen bij Dieren. Er liggen heuvelen die in de laatste ijstijd zijn ontstaan. De wind blies het zand van de drooggevallen Noordzee richting kusten. Ook de recent ontdekte ’Schans van Dieren’ zal worden bekeken. Als de Heuvelen ‘op’ eventueel te zwaar zijn, dan is er een goed alternatief. De wandeling start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Spelerij, einde Imboslaan in Dieren en is circa 6 kilometer lang. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl