Boerenkoolmiddag ouderen Beekbergen

BEEKBERGEN – Op woensdag 31 januari wordt in de Hoge Weye in Beekbergen weer een boerenkoolmiddag voor gehouden voor 50-plussers. De middag wordt gestart met een kopje koffie gevolgd door een optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Onder leiding van Theo Uijttenboogaart zingen de mannen met begeleiding van een groep muzikanten gezellige liedjes in de streektaal, waaronder gezellige meezingers. Gerrit Muller praat de liedjes aan elkaar.

Na het tweede optreden van het koor kunnen de bezoekers smullen van de boerenkoolmaaltijd die dan wordt opgediend. De middag duurt van 14.00 tot rond 17.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Primera De Damper, Dorpstraat 54, Ton en Dini Tijhof aan de Dorpstraat 30a en Tonnie Bos aan de Juffrouw Oosterweg 16, allen in Beekbergen.