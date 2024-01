DOESBURG – Na alle gezelligheid van de feestdagen wil Bibliotheek West Achterhoek ook in januari gezellig licht brengen. Woensdag 31 januari mag tussen 18.00 en 19.30 uur de zaklamp worden meegenomen naar de bibliotheek in Doesburg om in het donker boeken te lenen en te lezen. De lampen in de bieb zijn zoveel mogelijk uit en de sfeerlichtjes zijn aan