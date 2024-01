Bioloog geeft lezing in Doesburg

DOESBURG – Bioloog en ecoloog Frank van den Haak geeft op maandag 5 februari om 20.00 uur een presentatie over planten en dieren in de stad. Deze vindt plaats in de ruimte van speeltuin Kindervreugd.

Welke dieren leven er en waarom? Wat onderscheidt de stad van het omliggende land? En waarom is dat allemaal belangrijk? Welke rol speelt biodiversiteit daarin? En wat kun je daar zelf aan bijdragen?

Frank van den Haak is uitgenodigd door de Doesburgse energie-coöperatie DoesWatt. Frank is ook betrokken bij Land van Ons (www.landvanons.nl) een landelijke coöperatie die landbouwgrond opkoopt om de biodiversiteit en het agrarische landschap te herstellen.

Speeltuin Kindervreugd is te vinden aan de Marijkelaan 1 in Doesburg. Voor DoesWatt-leden is de toegang gratis, niet-leden van DoesWatt betalen een vergoeding van 2,50 euro.