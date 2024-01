Bingo op de Kiboe

EERBEEK – Dorpsboerderij Kieboe in Eerbeek houdt zaterdag 6 januari een bingoavond voor buren en vrienden. De deuren van de boerderij aan de Händelstraat openen om 19.00 uur. Het gaat om meer dan het spel, het is een kans om samen te komen en de gemeenschapszin te versterken. “Het opfrissen van de boerderij is een collectieve onderneming waarin de lokale gemeenschap, inclusief vrijwilligers en het bedrijfsleven, gezamenlijk optrekken”, zegt de organisatie. “Deze bingoavond symboliseert de gezamenlijke inzet om Eerbeek levendiger te maken, verenigd door de leuze ‘Met z’n allen de schouder eronder’.” Deelname aan de bingo ondersteunt de ontwikkeling van het Dorpsboerderij Kiboe.

Aanmelden kan via info@kiboe.nl. Deelname kost kost 5 euro, inclusief koffie of thee.