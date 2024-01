Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ samen verder als de Zoomerij

DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan vanaf 1 januari verder als de Zoomerij. Hiermee is de fusie van beide organisaties afgerond. De naam wordt in de loop van volgend jaar geleidelijk aan geïntroduceerd.

De naam Zoomerij verwijst volgens de nieuwe directie naar onder meer de Veluwezoom, de Rijn en de IJssel, maar ook naar het in- en uitzoomen en daarmee perspectief geven, hetgeen de organisatie beoogt met haar activiteiten. “Samen staan beide organisaties sterker en kunnen ze meer betekenen voor de inwoners van de gemeenten Rheden, Renkum, Rozendaal en omgeving”, melden zij.

Samenwerking

De Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ zijn sinds 2019 beide gehuisvest in MFA De Bundel in Dieren en werken sindsdien al veel samen. Vanuit verschillende invalshoeken zijn ze vaak met dezelfde doelgroepen bezig. Zo werken ze bijvoorbeeld beide op basisscholen aan de ontwikkeling van kinderen. De bibliotheek vanuit literatuur, leesplezier en mediawijsheid en Cultuurbedrijf RIQQ vanuit kunst- en cultuurprogramma’s. Door samen te gaan zijn de organisaties ervan overtuigd dat ze het bereik, en daarmee de impact van de activiteiten, kunnen vergroten.

Meerwaarde

Ook het landelijke fonds voor cultuurparticipatie en het VSB-fonds zien de meerwaarde van de samenwerking. Onlangs kenden zij subsidie toe van respectievelijk 100.000 en 25.000 euro om bibliotheken in de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal verder te ontwikkelen tot culturele podia. Daarmee komt er meer ruimte om mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, een van de vijf wettelijke kernfuncties van de bibliotheek.

Volgens Doeko Pinxt, sinds 2022 directeur van beide organisaties, raken beide organisaties elkaar niet alleen op het gebied van kunst en cultuur, maar ook op het gebied van educatie, ontwikkeling en debat, literatuur en verhalen. “Veel van onze activiteiten zorgen ervoor dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving. Of dat nou het leren van de taal, het verbeteren van basisvaardigheden, een voorstelling bezoeken of zelf muziek maken is. Dat maakt ze waardevol.”