BRUMMEN – Omdat het aantal bezoekers terugloopt, heeft BIJ de bieb besloten de bibliotheek in Brummen op zaterdag niet meer te openen. Boeken uitzoeken en inleveren kan op die dag wel in een van de andere vestigingen in Eerbeek, Zutphen, Twello en Lochem. BIJ de bieb gaat onderzoeken of het mogelijk is om op andere momenten (meer) open te zijn, afhankelijk van behoefte van de klanten.

bijdebieb.nl