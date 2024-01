Bewoners de Roskam zijn dankbaar voor opvang in Rheden

RHEDEN – Alle bewoners van voormalig hotel de Roskam in Rheden hebben hun eigen verhaal, maar ze hebben wel een aantal dingen met elkaar gemeen. Het zijn allemaal Oekraïners die hun vaderland zijn ontvlucht, op zoek naar veiligheid van het oorlogsgeweld. Ze proberen in Nederland zo goed en zo kwaad als het gaat een bestaan op te bouwen, onzeker voor hoe lang dat zal zijn. Maar ze zijn ook allemaal heel dankbaar voor de warme ontvangst die ze hebben gekregen in Rheden.

Aan tafel zitten bewoners Miroslava Poliukhovych en Iryna Novikova, bewoners van de Roskam, samen met locatiemanager Niels Mahler. Ook aangeschoven is Olha Batchenko. Deze van oorsprong Oekraïense kwam acht jaar geleden voor de liefde naar Dieren en meldde zich direct na het uitbreken van de oorlog bij Vluchtelingenwerk om te helpen. Ze is trots op haar nieuwe thuisland en hoe hier de vluchtelingen uit haar vaderland worden opgevangen. “Ik had deze ondersteuning niet verwacht”, geeft ze toe.

Niels Mahler runt de opvang in de Roskam. Hij vertelt dat er momenteel zo’n 230 Oekraïners op deze locatie wonen. Hiervan zijn er zo’n zestig minderjarig. “De meeste volwassenen, een stuk of honderd, hebben een baan”, zegt hij. “De bewoners doen zoveel mogelijk zelf, zoals ze thuis ook zouden doen. Ons supportteam helpt bij aankomst met praktische zaken, zoals inschrijving op school en bij de huisarts en het zoeken van een baan. Activiteiten en bijvoorbeeld de kerstviering organiseren ze zelf.”

De kinderen van de Roskam zijn leerplichtig en gaan dan ook allemaal naar school. De meeste van hen gaan naar Leerrijk in Dieren, waar ze met het openbaar vervoer naartoe reizen. De ouders hebben een roulatiesysteem opgesteld, zodat er steeds een paar volwassenen met de bus mee gaan.

Beagle

Miroslava (24) doet haar verhaal. Ze woonde met man en baby in het Oezjhorod, een stad in het westen van Oekraïne. Direct na het uitbreken van de oorlog vluchtte het gezin naar Nederland. Dat is inmiddels al twee jaar geleden en Miroslava heeft in die tijd goed Nederlands leren spreken. “We woonden eerst tien maanden in de Harskamp”, vertelt ze. “Daar leerden we tijdens het wandelen een vrouw kennen die, net als wij thuis, een beagle had. We bouwden een vriendschap op en hebben een paar maanden bij haar in Ede gewoond. Sinds april wonen we hier.”

Miroslava en haar gezin vinden het fijn in Rheden. In tegenstelling tot in de Harskamp kan ze hier zelf koken. Met Nederlandse ingrediënten probeert ze Oekraïense gerechten te maken. “Dat voelt als thuis.” Haar man heeft een baan, haar zoontje Artiom van 3 gaat in Rheden naar de peuterspeelzaal. “Hij leert nu Nederlands praten en vindt Nederlandse boekjes leuker dan Oekraïense.”

Taal

Het verhaal van Iryna (48) is weer heel anders. Zij verblijft pas 4 maanden in Nederland. “Ik kom uit Kiev en werkte daar in de sociologie, deed onderzoeken. Hier houd ik me vooral bezig met taal- en integratielessen. Taal is het belangrijkst, om elkaar te begrijpen en om relaties op te bouwen.” Ze heeft haar Oekraïense diploma laten valideren en hoopt straks werk te kunnen vinden in haar vakgebied.

Iryna woont samen met haar dochter Nika (9) in de Roskam. Haar man dient in het leger en dat houdt haar dagelijks bezig. “We hebben wel contact met elkaar, maar weinig. Ik maak me heel veel zorgen.” Iryna kwam naar Nederland voor de veiligheid van Nika. En het gaat heel goed met haar dochter. “In Kiev had ze geen sociaal leven meer. Hier gaat ze naar school in Dieren, samen met andere kinderen uit de Roskam, en kan ze spelen met leeftijdgenoten.”

Meedoen in Rheden

Miroslava en Iryna waren verrast hoe warm zij in Rheden zijn ontvangen. “Vooraf dacht ik, we zijn vluchtelingen, mensen kunnen niet veel geven. Maar zoveel mensen helpen ons. Met kleding, fietsen, speelgoed, taalles. Kinderen brengen tekeningen en kerstkaartjes”, vertelt Iryna.

Tolk Olha vertelt dat de bewoners een paar keer in het Dorpshuis in Rheden zijn uitgenodigd en dat ook de Dorpskerk regelmatig concerten en activiteiten organiseert. Locatiemanager Niels voegt toe dat er vanuit de lokale gemeenschap meerdere initiatieven zijn om de Oekraïners bij het dagelijks leven te betrekken. “Zo nodigen sportverenigingen met name kinderen uit om een poosje mee te komen spelen en dat gebeurt steeds meer. In de zomer hebben de kinderen met veel plezier meegedaan met Rhevak.”

Dagelijks leven

De Oekraïners bouwen in Nederland een nieuw dagelijks leven op. Velen met werk, zoals de man van Miroslava, en anderen met taallessen en de zorg voor de kinderen, zoals Iryna en Miroslava zelf. “De tijd gaat hier erg snel, de dagen vliegen voorbij. Ik lees veel en maak me veel zorgen over de situatie thuis”, vertelt Iryna.

Ze vinden het prettig wonen in de Roskam. “Het is lastig om met zo’n grote groep mensen op één plek te wonen, maar door de goede organisatie lukt dat wel. Er zijn wel eens kleine meningsverschillen, de mensen zijn zó verschillend, maar alles gaat goed.”

De vrouwen leven in onzekerheid. Hoe lang gaat de oorlog nog duren, kunnen ze weer terug naar huis? “Ik voel me hier veilig. Voor mijn zoontje is dat het allerbelangrijkst”, zegt Miroslava. Iryna voegt toe: “Het is te onveilig om terug te kunnen, dus we bouwen nu aan ons leven hier. In Oekraïne waren we bezig met overleven, hier kunnen we leven. We hebben meer rust. En daar zijn we oneindig dankbaar voor.”

Verbinding, communicatie, elkaar leren kennen en dank uiten. Met die doelen houden de Oekraïense bewoners van de Roskam vrijdag 19 januari een meet & greet. Inwoners van Rheden en omliggende dorpen zijn welkom om kennis te komen maken, vragen te stellen en vooral een gezellige avond samen te beleven. Veel bewoners spreken Engels of Nederlands, maar er is ook een tolk aanwezig. Deze ontmoeting duurt van 19.30 tot 21.00 uur en iedereen is welkom, óók de kinderen. Belangstellenden worden verzocht zich uiterlijk donderdag 18 januari aan te melden via vluchtelingen@rheden.nl.

Nika knutselt met haar moeder Iryna (rechts) en Miroslava (midden)