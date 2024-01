Begraafplaats Bergweg viert 150-jarig bestaan

VELP – Op 11 januari 2024 was het 150 jaar geleden dat de RK begraafplaats aan de Bergweg in Velp werd ingezegend door pastoor Koene. Vier dagen later werd de begraafplaats in gebruik genomen met het begraven van de eerste overledene, Maria Jungs-Sprong. Dit jaar wordt stilgestaan bij dit jubileum.

Het is heel bijzonder dat de begraafplaats in 2024 nog bestaat. Aan het einde van de vorige eeuw waren er plannen om de begraafplaats te sluiten en de dodenakker een nieuwe bestemming te geven. Dat kon en mocht niet gebeuren, vond een aantal parochianen en die kwamen in verzet. Een van hun argumenten was dat de doden bij hun teraardebestelling eeuwige rust was beloofd met de woorden ‘ge zult hier rusten tot het einde der tijden’. Mede daardoor werd de begraafplaats van ruiming gered.

Sinds die tijd is er veel gebeurd. De graven zijn opgeknapt, er zijn monumenten, er is een prachtig onderkomen met de naam Bergplaats, er is een urnentuin, een gedenkboom en bij de graven staan verklarende bordjes. Ieder jaar in november is er een allerzielenviering, waar honderden mensen op af komen en er wordt actief begraven, ieder jaar meer. Velen weten hun weg naar de begraafplaats te vinden. Het is ook een landelijk bekende begraafplaats geworden door het boek ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink.

Er wordt dit jaar bijzondere aandacht aan dit jubileum gegeven, onder andere tijdens de Open Monumenten Dagen in september. Meer informatie voor donateurs, rechthebbenden en andere relaties volgt in de loop van dit jubileumjaar.