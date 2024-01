BBL blikt terug op mooi jaar

LEUVENHEIM – De nieuwjaarsreceptie van Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim (BBL) in het buurthuis in Leuvenheim werd goed bezocht. Voorzitter Rein Put keek terug op het afgelopen jaar.

Het was een goed jaar voor de BBL, concludeerde de voorzitter. De vereniging mocht maar liefst 17.081 passagiers vervoeren. Dat brengt het totaal sinds de oprichting in september 2007 op maar liefst 316.249 passagiers. “Het toont de urgentie van deze buslijn maar weer eens overduidelijk aan”, aldus Put. Hij sprak bovendien zijn waardering uit richting de chauffeurs, die het afgelopen jaar tweemaal te maken kregen met vrij langdurige omleidingsroutes. Het gaf ongemak, maar de passagiers hebben hier qua reistijd amper last van gehad.

Ook stond Put stil bij het overlijden van drie BBL-leden, Frits Frek, Bart Slief en Wim Bleumink. Tenslotte werd Wim Muller in het zonnetje gezet. Hij ontving een bos bloemen omdat hij 12,5 jaar lid is van de BBL.

Voorzitter Rein Put (links) overhandigt een bos bloemen aan Wim Muller en zijn echtgenote