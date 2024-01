DOESBURG – Dinsdagavond 2 januari rond 18.20 uur is een vrouw met haar auto in een sloot beland aan de Didamseweg in Doesburg. Ze kon zelf de auto uitkomen. De vrouw is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar kwam er met een nat pak vanaf.

De auto is vermoedelijk total loss geraakt en geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto: Persbureau Heitink