ATB-tocht SC Klarenbeek

KLARENBEEK – Zondag 14 januari wordt de jaarlijkse Bike Totaal Wolters mountainbiketocht vanuit Klarenbeek gereden. Start en finish zijn op het sportcomplex aan de Bosweg.

Deelnemers kunnen kiezen uit zes verschillende afstanden, variërend van 25 tot 72 kilometer. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur, starten tot uiterlijk 10.00 uur. Er zijn volop verkeersregelaars aanwezig, zodat iedereen kan parkeren bij diverse Klarenbeekse ondernemers. Ook onderweg staan er verkeersregelaars, die zorgen voor een veilige oversteek op drukke en gevaarlijke kruisingen.

De route voert langs de Klarenbeekse beek richting Oosterhuizen en Beekbergen en komt uit bij de Loenense watervallen. Dan volgt een prachtige route over de Veluwe richting Hoenderloo, om op de terugweg via de Veldhuizen weer naar Klarenbeek gaan. Doordat er een extra lus is aangelegd in de route is het mogelijk om onderweg van afstand te wisselen. De organisatie belooft ‘een zeer afwisselend parcours, waarbij de nodige technische uitdagingen ook gemeden kunnen worden.’ Dit maakt het mogelijk dat deelnemers ook op de gravelbike kunnen meerijden.

Bij terugkomst in Klarenbeek kunnen de fietsers genieten van een warme douche. De leden van Alpe d’HuZes-team Klarenbeek verkopen hun inmiddels traditionele erwtensoep. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de actie ‘Opgeven is geen optie’.