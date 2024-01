Albert Kaput exposeert in Bibliotheek Velp

VELP – Tot en met 30 januari is in de bibliotheek in Velp een foto-expositie te zien met werk van Albert Kaput. Hij toont abstracte fotografie en omschrijft dit als ‘het creëren van je eigen werkelijkheid door foto’s te bewerken’. “Anders waarnemen, het zien van jouw werkelijkheid en dat vervolgens vastleggen en bewerken totdat de perfecte realiteit is ontstaan op de foto. Dat is waar abstracte fotografie over gaat”, aldus de Arnhemse fotograaf.

De foto’s die in Velp hangen zijn uniek, eenmalig afgedrukt en te koop. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Velp.