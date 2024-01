Afscheid van Marianne Besselink

GEM. BRONCKHORST – Het was Dirk Jan Huntelaar die Marianne Besselink acht jaar geleden mocht bellen met de mededeling dat zij de nieuwe burgemeester van de gemeente Bronckhorst zou worden. En donderdag 21 december was het Huntelaar die haar als eerste mocht toespreken bij haar afscheid. Hij was een van de gasten die waren uitgenodigd om met Besselink haar burgemeesterschap in de plattelandsgemeente door te nemen aan de hand van vragen door presentator Frans Miggelbrink. Ze blikten met veel plezier terug op de afgelopen acht jaar. Vele inwoners, ondernemers en andere bekenden waren naar het gemeentehuis in Hengelo gekomen om hierbij aanwezig te zijn en Besselink de hand te schudden en het beste toe te wensen. Besselink stopt met het burgemeesterschap voor een functie als bestuurder van het Zone.college. Ze blijft overigens wel in Bronckhorst wonen en dus met de gemeente verbonden.

Foto: Liesbeth Spaansen