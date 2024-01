Activiteiten van het Geheugensteunpunt

GEM. BRUMMEN – Het Geheugensteunpunt Brummen helpt mensen met dementie, maar ook hun naasten. Het punt biedt laagdrempelige activiteiten en ondersteuning voor (thuiswonende) inwoners van de gemeente en hun mantelzorgers.

De Brein Beweeggroep is een lotgenotengroep voor mensen met toenemende vergeetachtigheid of een recente diagnose dementie. Zij kunnen met elkaar hierover praten en samen bewegen. Eind januari start er een groep in Eerbeek en één in Brummen, die eens per twee weken bijeenkomt. Er zijn twaalf bijeenkomsten op woensdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Tussentijds instromen kan in overleg. Er geldt een eigen bijdrage van 2,50 euro per persoon per keer.

Op maandag 11 maart start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie die behoefte hebben aan kennis en handvatten. In drie bijeenkomsten wordt gesproken over het ziektebeeld, veranderend gedrag en wat dit allemaal betekent voor de mantelzorger. De bijeenkomsten zijn op maandagen 11 en 25 maart en 8 april van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek. Deelname kost 7,50 euro voor de drie bijeenkomsten.

Mensen die geen behoefte hebben aan een cursus, maar wel aan contact met andere mantelzorgers, kunnen zich aanmelden voor de ondersteuningsgroep. Deze gaat op maandag 26 februari van start en komt vijf keer bij elkaar, op elke laatste maandag van de maand tot en met juni, van 14.00 tot 16.00 uur in Plein Vijf in Brummen. De groep wordt begeleid door twee ervaren gespreksleiders, die elke maand een ander thema aankaarten. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng en kunnen de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen. Deelname kost 2,50 euro per persoon per keer.

Aanmelden voor deze activiteiten of meer informatie hierover opvragen kan via brummen@hetgeheugensteunpunt.nl of bij Wendie Derks, coördinator van het Geheugensteunpunt Brummen, 06- 28457299.