Actie Kerkbalans van start in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – De Protestantse Gemeentes Brummen, Eerbeek en Hall/Voorstonden houden in januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Hiermee halen zij geld op voor de kerkgemeenschap, die zo kan blijven functioneren en haar maatschappelijke functie kan blijven vervullen.

De actie loopt in Brummen in de week van zaterdag 13 tot en met zondag 20 januari. In de kerkdienst van zondagmorgen 14 januari wordt het startsein gegeven. Vanaf maandag 15 januari gaan er zo’n zeventig lopers op pad om ongeveer vierhonderd enveloppen met brief en toezeggingsformulier rond te brengen. Ruim honderdzestig gemeenteleden worden digitaal benaderd. Het is de bedoeling op zondag 28 januari de opbrengst bekend te maken. Zie hiervoor ook kerkwebbrummen.nl.

In Eerbeek wordt na de kerkdienst van zondagmorgen 14 januari de klok van de Kruiskerk geluid als officieel startmoment. Zo’n 550 gemeenteleden ontvangen een persoonlijke envelop met een brief en antwoordformulier. Een groep van ongeveer 350 gemeenteleden wordt digitaal benaderd, zij vullen hun bijdrage zelf online in. Op vrijdag 26 januari worden de retourenveloppen ingeleverd, waarna het tellen van de opbrengst kan starten. Meer informatie staat op kruiskerkeerbeek.nl.

In Hall hebben ongeveer 275 kerkleden en vrienden van de kerk een envelop ontvangen met daarin een brief, flyer en retourenvelop. Deze wordt uiterlijk in week 4 opgehaald, waarna de opbrengst kan worden geïnventariseerd. Op halssekerk.nl is meer informatie te vinden.

kerkbalans.nl