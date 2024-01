Achthonderd jaar verenigingstrouw bij Loenermark

LOENEN – Voorzitter Toon Streppel van voetbalvereniging Loenermark heeft zondag 7 januari, tijdens de gezellige jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, twintig leden in het zonnetje kunnen zetten. Samen zijn zij maar liefst achthonderd jaar trouw aan de Loenense club.

Opmerkelijk was dat vooral veel oudere leden hun diamanten of gouden jubileum vierden. Zo was vader Gerrit Waanders 50 jaar lid en zoon Mark 40 jaar. Alle aanwezige jubilarissen werden toegesproken en verrast met de gebruikelijke attenties.

De voorzitter vond het geweldig dat zoveel mensen zolang de club trouw zijn, maar het geeft ook aan dat Loenermark vergrijst. Dit komt onder andere doordat de Loenenaar ouder wordt en er relatief weinig aanwas aan nieuwe leden is. Daarom gaat de club binnenkort een flyeractie binnen Loenen doen om nieuwe leden en vrijwilligers te werven.

Streppel was optimistisch gestemd. Hij zei: “Loenermark is een bruisende vereniging en er is veel leven in de brouwerij, mede door de zeer actieve activiteitencommissie, die zowel oude als nieuwe activiteiten tot een groot succes maakt, door vele berichtjes en posts op de verschillende sociale media. Sportief gezien gaat het ons op dit moment voor de wind, met een groot aantal elftallen op kampioenschapskoers, zoals het 1e , 2e , 5e, dames 1 en 18+ 6×6. Het is altijd prettig om hier te staan met Loenermark 1 hoog op het standenbord. Het eerste is zelfs virtueel leider in de competitie!”

100 jaar

Loenermark, 95 jaar oud inmiddels, is hard op weg om 100 jaar oud te worden en de club wil dit 100-jarig bestaan natuurlijk op mooie en uitbundige wijze vieren. Om dit te kunnen doen, is veel voorbereiding en geld nodig. De voorzitter was blij te kunnen zeggen dat de officiële start van de jubileumsactiviteiten op 9 februari is, met de ‘denkwerkderby’.

Zeer tevreden was Streppel over de inzet van de vele vrijwilligers: “Vele uren zijn en worden door enthousiaste vrijwilligers in Loenermark gestoken. Het lijkt bij Loenermark zo gewoon dat het complex er top uitziet, dat we onze wedstrijden kunnen spelen, dat we ons biertje kunnen drinken en dat we deel kunnen nemen aan de verschillende activiteiten. Maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid! Ik wil dan ook alle vrijwilligers die op enige wijze iets doen voor Loenermark bedanken voor hun tijd en inzet en ben dan ook blij om te zien dat er vele nieuwe gezichten zijn opgestaan en zich gemeld hebben om wat te doen voor de club.” De vrijwilligers doen veel zichtbare én onzichtbare klussen. Een mooi voorbeeld van iets zichtbaars is de toegangspoort, die onlangs is geplaatst en die de club de mogelijkheid biedt het complex te beschermen tegen ongewenste bezoekers.

Jubilarissen

Twintig leden zijn gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van Loenermark. Wim Modderkolk, Wim Slief, Dick Steetsel, Henk van den Beld en Jaap Neuteboom zijn ieder 60 jaar lid. Marco Meurs, Jan Lansink, Wim Derksen, Gerrit Waanders en Frans Lieferink zijn 50 jaar lid. Remco Dekker, Ger Brugman en Mark Waanders vieren hun 40-jarig jubileum. Marcel Egberts, Tijmen Buijs, Pepijn Hoekman, Wiljan van Luttinkhuizen, David Berkhof, Emiel Meijer en Elwin van Overbeek zijn 25 jaar bij Loenermark.

Foto: Henk de Regt