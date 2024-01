A-capellagroep in Oranjerie

DIEREN – Zondag 14 januari treedt a-capellagroep Vier! op in de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren. Zangers Koen, Rem, Rob en Willem komen uit Arnhem en staan bekend om hun vierstemmige samenzang. Een enkel nummer begeleiden zij met ukelele en mondharmonica. De zangers bewegen zich het liefst tussen het publiek, waar zij de liedjes aanpassen aan de gelegenheid en het moment. Hun repertoire is breed, met een basis van lichte nummers in het populaire genre. Ze zingen veel in het Nederlands of Engels, maar ook enkele Franse, Duitse en Spaanse nummers. Het optreden in de Oranjerie duurt van 15.00 tot 17.00 uur.