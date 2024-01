210 Jaar lidmaatschap bij de Rosendaalsche Kapel

ROZENDAAL – Donderdag 4 januari opende de Koninklijke Rosendaalsche Kapel het jaar tijdens haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Torckschool. Na een korte repetitie om de start van 2024 muzikaal in te luiden, was het tijd voor gezelligheid, hapjes en drankjes.

Wat deze avond pas echt feestelijk maakte, was de huldiging van vier jubilarissen, bij elkaar goed voor maar liefst 210 jaar lidmaatschap. Op de foto staan van links naar rechts: Jan Maassen van den Brink, Henk Bos, Aad Mekkink en Peter Mekkink, respectievelijk 25, 65, 60 en 60 jaar lid. De laatste drie zijn begonnen in de periode eind jaren 50, begin jaren 60, met repetities in het koetshuis van Kasteel Rosendael toen de baron daar nog woonde. Alle vier de jubilarissen zijn nog actief lid en muzikant bij de muziekvereniging.

Voorzitter Jeroen Weijers sprak alle jubilarissen toe en dankte hen voor de jarenlange actieve inzet voor de vereniging. Daarna sprak ook de burgemeester van Rozendaal, Esther Weststeijn, de jubilarissen toe: “Het zijn leden en vrijwilligers, zoals u, die de schouders zetten onder wat nodig is voor de gemeenschap. Dat doet u met elkaar, voor elkaar én voor anderen. En dat al vele jaren! Dank daarvoor.”

Foto: Martin Jansen