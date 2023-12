Zonnebloemers winkelen in kerstsfeer

LOENEN – Het is al een soort traditie geworden dat vrijwilligers van de afdeling Loenen van de Zonnebloem met hun gasten een bezoekje brengen aan een tuincentrum in kerstsfeer. Ook dit jaar was een aantal Loenense mannen en vrouwen blij dat ze een uitnodiging kregen om kerstinkopen te gaan doen in een feestelijk versierde zaak. Met 21 deelnemers vertrokken de vrijwilligers met een aantal auto’s naar de Intratuin in Apeldoorn. Bij aankomst werd er eerst koffie gedronken en daarna rondgekeken op grote kerstafdeling. Er werd gezellig gesnuffeld. De Loenense gasten keken hun ogen uit met zoveel moois te zien. Er werden leuke inkopen gedaan. Na de lunch ging het gezelschap naar de afdeling kamerplanten en snijbloemen waar ook alles in de kerstsfeer was gebracht. Mooie planten werden gekocht om thuis de huiskamer te sieren.