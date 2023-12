Zomerweg vanaf voorjaar aangepakt

DREMPT – Vanaf februari of maart 2024 wordt de Zomerweg in Achter-Drempt aangepakt. De weg wordt opnieuw ingericht met als doel dat er minder hard wordt gereden, overlast door drempels en plateaus wordt verminderd en er geen wateroverlast meer is na buien.

Op 28 november kwam de werkgroep Verkeer van de Zomerweg in Achter-Drempt voor het laatst samen om de laatste details in het definitief ontwerp voor de herinrichting Zomerweg door te nemen. De werkgroep van actieve Dremptse inwoners en ondernemers was vanaf het begin betrokken en hielp mee de herinrichting zo optimaal mogelijk uit te werken. Nu het definitieve ontwerp er is, gaat het project de uitvoeringsfase in. Hiermee stopt dan ook de participatie. Wethouder Wilko Pelgrom van mobiliteit van de gemeente Bronckhorst kwam speciaal langs om de werkgroep te bedanken: “Veel dank voor de plezierige samenwerking waardoor we in relatief korte tijd een plan hebben ontwikkeld waar inwoners en lokale ondernemers zich in herkennen. Een plan dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid, maar ook de kwaliteit van het dorp versterkt.”

De werkgroep Verkeer en de gemeente hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn hoge verkeerssnelheid, overlast door drempels en plateaus en wateroverlast na buien. Op 9 mei was een informatieavond voor inwoners van Achter-Drempt die het opgestelde schetsontwerp bekeken en voorzien hebben van opmerkingen. Deze input is verwerkt in het definitieve ontwerp die op 21 september is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

De bestekvorming en de aanbesteding zijn in januari gereed en de verwachting is dat de aannemer in februari of maart 2024 start met de uitvoering. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden precies starten, volgt bericht via gemeentepagina. Op bronckhorst.nl/zomerweg is het definitieve ontwerp te vinden.