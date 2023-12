Zevenaar helpt huurder en woningzoekende

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar heeft met een aantal woningcorporaties afgesproken op welke punten ze in 2024 gaan letten om huurders en woningzoekenden te helpen. Zo willen ze samen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in de gemeente. Er zijn prestatieafspraken gemaakt over vijf thema’s: de huisvesting van bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, samenleving, beschikbaarheid en verduurzaming. De partijen zullen in mei 2024 een woonzorgvisie met uitvoeringsagenda vaststellen. “Deze visie benadrukt hoe belangrijk het is om de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale verbondenheid in de wijk te verbeteren”, aldus de gemeente Zevenaar in een persbericht.