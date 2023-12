Voorstelling en kunst maken

DIEREN – Op woensdag 3 januari kunnen kinderen vanaf 4 jaar in de bibliotheek in Dieren genieten van de vrolijke meespeelvoorstelling Pinokkio. Meesterverteller Eric Borrias speelt deze voorstelling, die gebaseerd is op het beroemde boek van Carlo Collodi. Met zijn prachtige vertelstem neemt hij de kinderen mee in het verhaal. De voorstelling duurt van 14.00 uur tot 14.45 uur. Kaarten kosten 5 euro.

Op zaterdag 6 januari is er in de bibliotheek in Dieren een creatieve workshop voor kinderen. Samen met beeldend kunstenares en illustrator Annemarie van Ulden maken ze hun eigen boombladmannetje, een kunstwerkje met gebruik van boombladeren. Er is een workshop van 13.00 uur tot 14.00 uur en één van 14.30 tot 15.30 uur. Meedoen kost 3,50 euro.

bibliotheekveluwezoom.nl/kerst