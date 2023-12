Subsidie voor woningisolatie in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Woningeigenaren in de Achterhoek met een slecht geïsoleerde woning kunnen extra geld krijgen om hun huis te verduurzamen. Ook gemeente Bronckhorst doet mee aan de subsidieregeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA). Het gaat om woningen met een energielabel D, E, F, of G en met een WOZ-waarde tot maximaal 429.300 euro.

Wethouder Emmeke Gosselink van de gemeente Bronckhorst legt uit: “We willen graag dat huishoudens energie gaan besparen door te isoleren. Met deze subsidie kunnen we mensen financieel ondersteunen voor het treffen van isolatiemaatregelen aan hun woning. Zo maken we met elkaar Bronckhorst een stukje duurzamer.” Het Rijk stelt het geld beschikbaar aan gemeenten in het kader van het Nationaal isolatie Programma (NIP). Met dit geld maken gemeenten een isolatieprogramma om woningeigenaren te stimuleren energiebesparende isolatiemaatregelen te nemen, eventueel samen met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Drie mogelijkheden

De ISA is ontwikkeld door Energieloket Achterhoek samen met de Achterhoekse gemeenten. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden. Zo kan iemand maximaal 750 euro aanvragen om zelf aan de slag te gaan met verduurzamingsmaatregelen. Via de optie ‘isolatietrein’ is maximaal 1000 euro beschikbaar voor een vaste isolatiemaatregel, die in samenwerking met aangesloten lokale ondernemers wordt aangeboden, zoals dak- of glasisolatie. Tot slot is er een maatwerkaanpak waarbij de woningeigenaar maximaal 400 euro krijgt en voor een groot deel wordt ontzorgd. Hierbij worden inwoners die dit niet zelf kunnen of willen, door een adviseur meegenomen in de mogelijkheden die voor hen van toepassing zijn.

Aanvragen van ISA

Woningeigenaren kunnen de ISA aanvragen via Energieloket Achterhoek. Energieloket is hét aanspreekpunt voor subsidieregelingen en leningen voor woningisolatie in de Achterhoek. Isolerende maatregelen die in 2023 al zijn uitgevoerd, komen ook voor de ISA in aanmerking. Woningeigenaren kunnen de subsidie dan met terugwerkende kracht aanvragen.