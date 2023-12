Subsidie voor ideeën over gezond leven

RHEDEN/ROZENDAAL – Inwoners van de gemeentes Rheden en Rozendaal kunnen sinds 1 november geld aanvragen voor een idee om hun vereniging, school, bedrijf of buurt, sportiever, gezonder en socialer te maken. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en wordt in deze regio geregeld door het Sport- en Preventieakkoord Rheden/Rozendaal.

Aanvragen van de subsidie kan via een digitaal aanvraagformulier op incluziorheden.nl/aanvragen-subsidie-voor-jouw-gezonde-idee. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord. Na goedkeuring komt het geld op de rekening van de aanvrager te staan en kan hij of zij aan de slag gaan. Geld aanvragen kan tot en met 2026.

De kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit veertien leden, die in de gemeenten Rheden en Rozendaal bij heel veel verschillende organisaties in sport, welzijn en zorg actief zijn en die samen bespreken welke aanvragen voor geld in aanmerking komen.

Alle informatie over de voorwaarden, het aanvraagformulier én voorbeelden uit voorgaande jaren zijn te vinden op de sites van Sport in Rheden en Incluzio. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de aanvraag altijd samen wordt gedaan met een andere organisatie én dat het idee ook voortgezet kan worden nadat het geld uit het akkoord op is. “Heb je al wel een goed idee, maar weet je niet goed hoe je het verder kunt brengen, heb je geen samenwerkingspartner of heb je andere hulp nodig? Stuur dan een mail naar sportenpreventieakkoord@rheden.nl. We nemen dan contact met je op om je verder op weg te helpen”, aldus de kerngroep.

In de periode 2019-2022 zijn er al ruim dertig initiatieven gestart. Zo deden ruim honderdvijftig ouderen in huizen van Innoforte mee aan een les Drumfit, is er onlangs een project voor jonge mantelzorgers gestart en wordt de kantine van MHC Dieren steeds gezonder. Alle cijfers en verhalen zijn ook op de eerdergenoemde sites terug te vinden.

incluziorheden.nl

sportinrheden.nl

