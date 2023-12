Stenen kraken en schatten zoeken

VELP – Op woensdag 3 januari kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar komen schatzoeken in het Gelders Geologisch Museum in Velp. Ze kraken zelf stenen met behulp van kraakapparaten. Zo zoeken de kinderen in het binnenste van de stenen de mooiste stukjes mineraal bij elkaar. Wat er precies gevonden gaat worden, is natuurlijk een verrassing. De vondsten kunnen onder de microscoop worden bekeken en de medewerkers van het museum geven uitleg. Na afloop mogen de vondsten mee naar huis genomen worden.

Deelname kost 10 euro, daar is een consumptie bij inbegrepen. Deze activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via 026-3642996, tijdens de opening van het museum, van dinsdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. De groep is maximaal zestien personen groot.

geologischmuseum.nl