Sfeervolle kerstwandeling van kerk tot kerk

LOENEN – Honderden wandelaars, van zeer jong tot wat ouder, hebben zaterdag 16 december in Loenen meegedaan aan de kerstwandeling van Kerk tot Kerk. Door de organisatie van de Protestantse Kerk en de R.K. Parochie was door het centrum van Loenen een mooie route uitgezet. Onderweg was er van alles te zien dat met Kerst te maken had.

Het vertrek was bij de Protestantse kerk. Meteen om 17.00 uur was het al druk. Vooral gezinnen kwamen met hun kinderen naar deze plek om te starten met de wandeling. In de versierde kerk was zang te beluisteren. Een heraut kondigde bij de kerk de aanstaande geboorte van het kerstkind aan en wees de bezoekers de weg naar de stal met kribbe.

Onderweg maakten de kinderen kennis met een herder die een paar schapen bezat en een vertelde over het kerstkind. Een combo van OLTO speelde op het terrein bij De Brink kerstliederen. De tocht ging verder langs een mooi verlichte Hoofdweg met extra kerstbomen van Lomive.

Eerst werden de bezoekers uitgenodigd om een bezoekje de brengen aan Hoofdweg 33, waar op het terrein van de familie Evers een unieke verzameling kerststallen van Truus Aartsen was te bewonderen. Vooral de kinderen vond dit prachtig. Terug aan de Engelenweg werden de wandelaars verrast met passende zang en muziek van de formatie The Bullits.

De bezoekers werden daarna door de wijk Leeuwenberg geleid. Op het middenplein, met reuzekerstboom, stond ook een wensboom, waarin de kinderen maar ook ouderen hun wensen voor het komende jaar kenbaar konden maken. De jeugd was er druk mee.

Via een landelijk pad, dat met lampjes was verlicht, kwamen de bezoekers terecht bij het Parochiehuis. De gasten werden hier getrakteerd op een kopje koffie of glaasje glühwein. Op het kerkplein stond een groep muzikanten van OLTO opgesteld, die passende kerstmuziek ten gehore bracht.

Het einde van de tocht was in de katholieke kerk. Vrijwilligers hadden de kerk al tijdig fraai versierd ter gelegenheid van deze bijzondere kerkenwandeling. Ook waren zij druk geweest met het opzetten van de grote kerststal. Het kindje was al geboren en ‘lag in doeken gewikkeld’ in de kribbe. De os en ezel keken toe en de drie koningen kwamen op bezoek. De jongste jeugd had vooral aandacht voor het ‘knikengeltje’, dat volgens traditie altijd bij de kribbe staat en bij het inwerpen van een munt dankbaar knikt met haar hoofdje.

Ondanks de dreigende donkere wolken bleef het nagenoeg droog. De vele mannen en vrouwen van beide kerken die hier veel tijd in hebben gestoken, waren na afloop zeer tevreden over de grote belangstelling uit Loenen en omgeving.

Foto: Nella van der Hoop