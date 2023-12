Saskia schrijft boek over Boek over Ben Rutten

DOESBURG – Saskia Zandvliet heeft een boek uitgebracht over haar man Ben Rutten die in 2011 is overleden aan ALS. Ben Rutten is in 1950 in Doesburg geboren en daar opgegroeid.

Lang voordat Ben ziek werd, las Saskia het boek ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Ze vond het een onsmakelijk boek. De hoofdpersoon gaat vreemd, terwijl zijn vrouw borstkanker heeft en overlijdt. Saskia verwachtte in die tijd dat er wel een tegenversie zou verschijnen. Er zijn immers zoveel mensen die liefdevol voor hun man of vrouw zorgen, soms jarenlang. Vijf jaar na het overlijden van Ben besloot ze die tegenversie dan maar zelf te schrijven. Het boek móést voor haar gevoel geschreven worden en kon maar één titel krijgen: ‘Komt een man bij de dokter’.

Stomerij

Ben groeide op op een bekende plek in Doesburg. Zijn ouders hadden een stomerij in de Ooipoortstraat 16. Bens vader haalde in de regio stoomgoed op met een busje. Zijn moeder stond in de winkel en werkte als pedicure achter de winkel. Het gezin, Ben had een oudere zus, woonde naast de winkel en verhuurde de bovenwoning nadat de oma en opa van moeders kant daar overleden.

Nadat Ben de HTS in Arnhem afrondde, is hij in dienst gegaan. Daarna vond hij een baan in de IT, dat toen nog in de kinderschoenen stond. Voor zijn werk verhuisde Ben naar het westen van het land. In 1978 ontmoette hij zijn vrouw Saskia Zandvliet en zijn ze gaan samenwonen in Delft. Later verhuisden ze naar Leiderdorp, kregen daar een dochter en zoon.

ALS

Ben kreeg in 2009 ALS, een ernstige spierziekte die niet te genezen is. Bij ALS sterven de zenuwen af en daardoor vallen alle spieren in het lichaam uit. Ben is in 2011 overleden.

Saskia Zandvliet tekende zijn verhaal op in ‘Komt een man bij de dokter’. Het boek is te koop voor 19,50 euro, plus 5 euro voor het verzenden, en is verkrijgbaar via komteenmanbijdedokter2023@gmail.com. De gehele opbrengst van het boek komt ten goede aan de Stichting ALS Nederland. Bestellen via Bol.com kost 22,50 euro en kan ook, maar dan blijft er minder over voor de Stichting ALS Nederland. Bol vraagt namelijk een vergoeding voor hun dienstverlening.